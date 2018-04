Schuhmacher kann bald wieder nach Hause

Im Dezember 2016 zerstörte ein Brand die Lebensgrundlage von Antonio Mente. Über 30 Jahre wohnte und arbeitete der Italiener in dem Haus. Übergangsmässig konnte Mente sein Schuhgeschäft anderswo weiterführen, doch für ihn war immer klar, dass er in das Haus zurückkehren will. «Das ist mein Leben, ich habe das Haus vor vielen Jahren gekauft, ich will es wieder haben», sagt er.

Doch so einfach war es nicht. Weil der Boden vergiftet sein soll, hat das kantonale Amt für Umwelt sein Baugesuch sistiert. Doch eine Überprüfung hat nun ergeben: Der Boden muss zwar saniert werden, dies kann jedoch mit einem Wiederaufbau einher gehen.

Nun muss die Gemeinde nur noch grünes Licht geben. Wenn alles gut läuft, kann Antonio Mente schon in ein bis zwei Monaten mit dem Wiederaufbau starten.

Mehr dazu im TVO-Beitrag:

(red.)