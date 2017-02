Schule leidet nach Skiausflug auf den Stoos SZ an Durchfall und Erbrechen

Die erkrankten Sekschüler und Lehrer aus Buttikon SZ sollen gemäss einem Bericht des "March-Anzeigers" am Freitagmittag in einem Bergrestaurant Spaghetti gegessen haben. (Symbolbild) © KEYSTONE/GAETAN BALLY

Nach einem Skiausflug auf den Stoos SZ sind am Freitag 88 Schüler und Lehrer der Sekundarschule Buttikon SZ an Durchfall und Erbrechen erkrankt. Mehrere Personen liessen sich im Spital behandeln. Die Betroffenen hatten am Mittag alle im selben Restaurant gegessen.