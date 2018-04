Schule wehrt sich gegen Elterntaxis

«Die Eltern würden ihre Kinder am liebsten direkt ins Klassenzimmer fahren», sagt Markus Fässler, Schulratspräsident von Rorschacherberg. Das Phänomen der Elterntaxis ist nicht neu: In den letzten Jahren hatten immer mehr Eltern die Idee, ihre Kinder mit dem Auto zum Unterricht zu bringen und am Abend wieder zu holen. Es sei sicherer, sind sich die meisten Eltern einig. Doch wirkt der grösserer Verkehr gerade bei Schulhäusern kontraproduktiv für die Sicherheit der Schüler. Die Schule vom Rorschacherberg appelliert an die Eltern, dass diese ihre Kinder nicht mit dem Auto zur und von der Schule holen, bzw. bringen würden.

«Elterntaxis sind keine Gefahr»

Damit stösst der Schulrat auf taube Ohren. Zum Beispiel Jasna Mitrovic, eine Mutter aus Rorschacherberg, fährt ihren Nachwuchs meist täglich mit dem Auto zur Schule: «Wenn sie keine Lust haben, komme ich sie rasch abholen.» Eine weitere Mutter aus Rorschacherberg, Esther Tabirri sieht kein Sicherheitsrisiko wegen mehr Verkehr vor den Schulen: «Ich sehe da keine Gefahr. Klar, gibt es manchmal etwas mehr Autos da, aber das geht.»

Neues Fahrverbot soll Wirkung zeigen

Vor der Schule in Rorschacherberg wurde seit kurzem ein Fahrverbot bewilligt. «Jetzt müssen Elterntaxis die Kinder weiter weg abladen und dann müssen die Kinder so oder so wieder laufen», sagt Fässler. Die Massnahme sei nötig und mache das Phänomen Elterntaxi unattraktiv: «Jetzt können die Kinder nicht mehr vor der Schule aus dem Auto gelassen werden, damit sie nur noch die Treppe hinauf springen müssen.»

In anderen Städten appelliert man an die Eltern

In Wil wurde das Eltern-Taxi-Problem von der Polizei im vergangenen Frühling genauer beobachtet. Auch dort wäre ein Fahrverbot als Massnahme gegen die Elterntaxis geplant gewesen. Dieses wurde jedoch von Anwohnern und den Behörden verhindert. Man soll den Eltern klar machen, dass die Schüler den Weg zum Unterricht selber fänden, hiess es dort von der Polizei.

(Red.)