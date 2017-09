Schulz will SPD gemeinsam mit Nahles «zu neuer Stärke bringen»

Das Wahldebakel liegt Schulz schwer auf dem Magen. In einem Brief an alle SPD-Mitglieder kündigte er an, gegen den Niedergang der europäischen Sozialdemokratie zu kämpfen. © KEYSTONE/AP/MICHAEL PROBST

SPD-Chef Martin Schulz hat in einem Brief an alle Parteimitglieder Selbstkritik geübt. Nach der herben Wahlniederlage vom Sonntag will er nun gemeinsam mit der neuen Fraktionschefin Andrea Nahles «den dringend notwendigen Neuanfang der SPD voranbringen».