Schulzimmer wird Wohnzimmer

Seit 2010 ist das Schulhaus Hueb in Oberriet kein Schulhaus mehr, sondern ein Wohnhaus. Mehrere Mietwohnungen befinden sich jetzt in der ehemaligen Lernstätte. Und die speziellen vor allem grossen Räumlichkeiten kommen an, denn die Bewohner sind hell begeistert: «Ich habe die Umgebung gesehen und gedacht: Wow, hier zu wohnen wäre wunderschön, und man hat so viel Platz», sagt Vanessa Kobelt.

2008 stand das Schulhaus zu Verkauf. Es gab zu wenig Schüler und finanzielle Probleme. Pia Ammann und ihr Mann kauften die Liegenschaft und bauten die Schule binnen eines halben Jahres um. «Die Balance zwischen Schulhauscharme und Moderne zu schaffen war die grösste Herausforderung», sagt Ammann. «Im Erdgeschoss zum Beispiel war noch der Turnhallen-Boden drin. Ich fand den sehr lässig, aber wir mussten einen Kompromiss eingehen und den auswechseln.»

Das Interesse für die «Schulwohnungen» war seither gross. «Es ist zwar nicht jedermanns Sache, wir sind hier ziemlich abgelegen. Doch das Bedürfnis nach Ruhe wird in der heutigen Zeit immer grösser», sagt Pia Ammann.

Mehr über die Schulhaus-Wohnungen im TVO-Beitrag:



