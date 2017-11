Schumacher-Ferrari in New York für 7,5 Millionen Dollar versteigert

Ein Ferrari, mit dem einst der deutsche Rennfahrer Michael Schumacher fuhr, ist für 7,5 Millionen Dollar versteigert worden. (Archivbild) © KEYSTONE/EPA/JEROME FAVRE

Ein Ferrari, mit dem Michael Schumacher einst Rennen gewonnen hat, ist in New York für 7,5 Millionen Dollar versteigert worden.Damit brachte der Wagen in der Nacht zum Freitag deutlich mehr als die rund 5,5 Millionen Dollar ein, die das Auktionshaus Sotheby’s geschätzt hatte.