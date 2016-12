Schutz verdient – Hotelbetrieb nicht

Das Hotel Metropol in Arbon ist teilweise schutzwürdig, aber nicht betriebstauglich. © Tagblatt/Ralph Ribi

Das ewige Hin und Her rund um das Hotel Metropol in Arbon geht weiter: Ein Obergutachten, welches vom Arboner Stadtrat in Auftrag gegeben wurde, kommt zum Schluss, dass das Gebäude teilweise schützenswert sei. Ein Hotelbetrieb ist allerdings auch nicht möglich.