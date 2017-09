Schutzbestimmungen für junge Leute in 180 Berufs-Grundausbildungen

Müssen minderjährige Lehrlinge für ihre Ausbildung gefährliche Arbeiten verrichten, gelten zu ihrem Schutz besondere Vorschriften. (Symbolbild) © KEYSTONE/ENNIO LEANZA

Jugendliche ab 15 Jahren müssen in der Berufslehre unter Umständen auch gefährliche Arbeiten verrichten. In 180 beruflichen Grundbildungen sind in den vergangenen drei Jahren besondere Vorschriften für den Schutz von Minderjährigen erarbeitet worden.