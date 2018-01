Schwaches drittes Viertel kostet Rockets den Sieg

Clint Capela (rechts) kommt gegen Luke Kennard von den Pistons zum Wurf © KEYSTONE/AP/CARLOS OSORIO

Weiterhin ohne den verletzten Superstar James Harden spielend, fangen die Houston Rockets in der NBA ihre siebte Niederlage in den letzten neun Partien ein. Sie verlieren in Detroit 101:108.Clint Capela, der Genfer Center der Rockets, brachte es auf sieben Punkte und elf Rebounds.