«Schwarze Witwe» der Côte d’Azur zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt

Männer vergiftet: Ein Gericht in Nizza verurteile eine 57-jährige Französin wegen Mordes zu 22 Jahren Haft. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/REINHOLD HUEGERICH

Eine von den Medien als «Schwarze Witwe» der Côte d’Azur betitelte Französin ist wegen Mordes an zwei Rentnern zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Ein Gericht in Nizza befand die 57-Jährige am Donnerstag für schuldig, die Männer im Jahr 2011 vergiftet zu haben.