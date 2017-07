Schwarzfahrern in New York droht keine Haftstrafe mehr

Wegen Überfüllung der Gefängnisse: Schwarzfahrer in der New Yorker Metro können künftig mit milderen Strafen rechnen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/RICHARD DREW

Schwarzfahrern in der New Yorker Metro drohen künftig weniger drakonische Strafen. Die Staatsanwaltschaft der Millionenstadt kündigte an, ab September häufiger Milde walten zu lassen.