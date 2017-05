Schweden bezwingt die Slowakei

William Nylander spielt bisher eine starke WM © KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH

Schweden feiert an der Eishockey-WM zum Abschluss der Vorrunde einen 4:2-Erfolg gegen die Slowakei. Die Basis zum Sieg in Köln legten die Skandinavier in den ersten neun Minuten, in denen sie dank William Nylander (5.) und Oliver Ekman-Larsson 2:0 in Führung gingen.