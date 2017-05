Schweden muss Roma wegen Datenbankeinträgen entschädigen

Urteil: Die schwedische Polizei darf keine spezielle Datenbank über Roma führen und der Staat muss daher jeder Person, die in einer solchen Datei geführt war, umgerechnet rund 4000 Franken zahlen. (Archivbild) © KEYSTONE/AP TT News Agency/DRAGO PRVULOVIC

Schweden muss mehreren Tausend Roma eine Entschädigung zahlen, deren Namen in einer Datenbank geführt wurden. Mit dieser Entscheidung beendete der Justizkanzler, der Vertreter der schwedischen Regierung in Rechtsfragen, am Mittwoch einen langwierigen Rechtsstreit.