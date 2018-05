Gibt’s dieses Jahr keinen Literaturnobelpreis?

Jean-Claude Arnault, der enge Verbindungen zum Literaturnobelpreis-Komitee hat, soll 18 Frauen belästigt oder missbraucht haben. Als Folge davon könnte die Preisvergabe dieses Jahr sistiert werden. Am Freitag fällt die Entscheidung. (Twitter) © Twitter

Nach den Missbrauchsvorwürfen im Umfeld der Schwedischen Akademie will die renommierte Institution am Freitag bekannt geben, ob es in diesem Jahr einen Literaturnobelpreis geben wird.