«Schweigen der Lämmer»-Regisseur Jonathan Demme gestorben

Jonathan Demme im Januar 2015 in New York. © KEYSTONE/AP Invision/EVAN AGOSTINI

Der Oscar-gekrönte US-Regisseur Jonathan Demme ist tot. Demme, der bei Filmen wie «Das Schweigen der Lämmer» Regie geführt hatte, sei am Mittwochmorgen 73-jährig in seiner Wohnung in New York gestorben, sagte seine Sprecherin. Er habe an Speiseröhrenkrebs gelitten.