An der WM 2019 erneut gegen Schweden

Das Schweizer Nationalteam mit Coach Patrick Fischer trifft an der nächsten WM erneut auf Schweden © KEYSTONE/GABRIEL MONNET

An der Eishockey-Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei (10. bis 26. Mai) kommt es in der Gruppenphase zur Neuauflage des diesjährigen Finals zwischen der Schweiz und Schweden.