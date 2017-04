Schweiz exportiert mehr Red Bull als Käse

Die wirtschaftliche Erfolgsgeschichte des österreichischen Muntermachers Red Bull hängt mit dem Unternehmen Rauch im St.Galler Rheintal zusammen, denn in Widnau befindet sich seit 2005 die Produktionsanlage für die blau-grauen Dosen. Recherchen von «SRF» zufolge stammt jede zweite Red-Bull-Dose aus der Ostschweiz. Über drei Milliarden Dosen seien im letzten Jahr von hier aus in alle Welt geschafft worden; nach London, New York, Rio de Janeiro oder Tokio.

Red Bull beflügelt nicht nur jene, die es trinken, sondern auch die Exportstatistik. Wie «SRF» berichtet, verkauft die Schweiz heute mehr Getränke ins Ausland als Schokolade und Käse zusammen. Der Gemeinde Widnau habe die Red-Bull-Produktionsanlage einige hundert Arbeitsstellen beschert und den Zuckerrübenbauern einen riesigen Stammkunden. Letztere liefern dem Getränkehersteller den Süssstoff.

(red.)