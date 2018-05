Roman Josi (links) und Kevin Fiala (rechts) am Sonntagmorgen nach der Ankunft im Teamhotel. Wenige Stunden später verstärken sie die Schweiz bereits in der Partie gegen Schweden © KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Das Schweizer Nationalteam tritt heute Abend im zweitletzten WM-Gruppenspiel gegen Schweden mit Roman Josi und Kevin Fiala an. Die beiden Verstärkungen von den Nashville Predators waren erst am Vormittag in Kopenhagen angekommen.