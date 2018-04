Schlussreiter Steve Guerdat musste gar nicht mehr zu seinem letzten Ritt antreten, da die Schweiz nicht mehr von Rang 1 verdrängt werden konnte. Werner Muff auf Daimler, Paul Estermann (Curtis Sitte) und Martin Fuchs (Chaplin) hatten im zweiten Durchgang den Grundstein zum Sieg gelegt.

Der nächste Nationenpreis findet am 20. Mai in La Baule statt, der Final wird vom 4. bis 7. Oktober in Barcelona ausgetragen.

(SDA)