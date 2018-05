Schweiz ist Schlusslicht bei Solar- und Windenergie

Die Stromproduktion durch Windenergie fristet in der Schweiz ein Mauerblümchen-Dasein. (Archiv) © KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD

Die Schweiz gehört europaweit zu den Schlusslichtern bei der Produktion von Solar- und Windenergie. Trotz stärkerem Ausbau der Photovoltaik in den letzten Jahren bleibt der Gesamtanteil am Stromverbrauch marginal. Eine unmittelbare Besserung ist nicht in Sicht.