Fehlt gegen Finnland: Goalie Jonas Hiller zog sich eine leichte Zerrung zu © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Das Schweizer Nationalteam muss heute gegen Finnland ohne Torhüter Jonas Hiller auskommen. Der Keeper des EHC Biel, am Samstag gegen Kanada (3:2 n.V.) in der 7. Minute beim Stand von 0:2 ausgewechselt, erlitt am Morgen im Warm-up eine leichte Zerrung.