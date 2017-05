Denis Hollenstein (Mitte) letzten Mittwoch im Testspiel gegen Dänemark © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Der Schweizer Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer muss im letzten WM-Test am Dienstag in Genf gegen Weltmeister Kanada (19.30 Uhr) auf Denis Hollenstein verzichten.Der Stürmer des EHC Kloten ist an der Schulter angeschlagen und wird geschont.