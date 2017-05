Schweiz schlägt harmloses Weissrussland

Andres Ambühl (kniend) trifft zum 2:0 gegen Weissrussland, Joel Genazzi freut sich mit ihm © KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Die Schweiz fährt an der WM in Paris im vierten Spiel den dritten Sieg ein. Das Team von Patrick Fischer bezwingt ein harmloses Weissrussland 3:0 und wahrt die Chancen auf den Viertelfinal-Einzug.Spielerische Höhepunkte lieferten die beiden Teams den nur 3212 Zuschauern in der Pariser Arena nicht.