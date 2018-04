Schweiz schlägt Niederlande mit seltenem Ergebnis

Michèle Jäggi hat im Mixed-Doppel guten Erfolg © Keystone/MAX FUERI

Ein Sieg mit 15:0 Steinen wird an Curling-Titelkämpfen so gut wie nie erreicht. Dem Schweizer Team Michèle Jäggi/Sven Michel glückt ein solcher an der Mixed-Doppel-WM im Match gegen die Niederlande.