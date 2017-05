Schweiz und Dänemark verstärken Zusammenarbeit

Bundesrat Didier Burkhalter empfängt seinen dänischen Amtskollegen Anders Samuelsen (l) im Berner Von-Wattenwyl-Haus © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Die Schweiz und Dänemark werden ihre Zusammenarbeit weiter verstärken. Bundesrat Didier Burkhalter und sein dänischer Amtskollege Anders Samuelsen vereinbarten in Bern, ihre Kooperation vor allem in Europa und in Afrika zu intensivieren.