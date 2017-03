Schweiz weitet Verbot für brasilianisches Fleisch aus

Die brasilianische Fleischindustrie hat in den letzten Tagen unter der Last des Lebensmittelskandals gelitten. © Keystone/AP/ERALDO PERES

21 Betriebe sollen in den Gammelfleischskandal in Brasilien verwickelt sein. Die Schweiz hat am Wochenende einen Importstopp für Ware von den betroffenen Betrieben verhängt.