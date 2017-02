Schweizer Animationsfilm «Ma vie de Courgette» erhält zwei Césars

Preisträger Claude Barras in den Helium-Film-Studios in Lausanne (Aufnahme vom 13. Februar). © KEYSTONE/THOMAS DELLEY

Der Schweizer Beitrag «Ma vie de Courgette» («Mein Leben als Zucchini») hat am Freitagabend bei der Filmpreisverleihung in Paris zwei Césars gewonnen. Nach der Auszeichnung in der Kategorie Animationsfilm erhielt er auch den Preis für das beste adaptierte Drehbuch.