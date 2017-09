Schweizer Armee vermisst PC-7

Das Propellerflugzeug hob kurz nach 8 Uhr am Dienstagmorgen vom Flugplatz Payerne VD ab und hätte kurz nach 9 Uhr in Locarno eintreffen sollen, wie Armeesprecher Daniel Reist auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda sagte. An Bord befand sich demnach nur der Pilot.

Die Sucharbeiten seien in vollem Gange. Gemäss Reist stehen drei bis vier Helikopter mit Wärmebildkameras sowie eine PC-7 im Einsatz. Doch bisher hätten sie das Absturzgebiet noch nicht eingrenzen können.

Die Trainingsflugzeuge, die bis zu zwei Personen Platz bieten, werden nicht permanent mit einem Radar überwacht. Der Pilot meldet sich am Abflugort ab und danach am Ankunftsort wieder an.

Die Distanz zwischen Payerne und Locarno beträgt 167 Kilometer (Luftlinie).

Ziemlich genau vor einem Jahr, am 29. August 2016, ist ein F/A-18-Pilot am Sustenpass mit seiner Maschine ums Leben gekommen. Der Pilot flog auf einem Trainingsflug zu tief und bei schlechter Sicht. Er krachte deshalb in einen Felsen. Das Flugzeugwrack konnte einen Tag später gefunden werden, die Leiche des Piloten nochmals einen Tag später.

