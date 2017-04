Der Schweizer Bahnvierer kämpft sich in Hong Kong in die Hauptrunde © KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Der Schweizer Bahnvierer erreicht an der WM in Hongkong in 4:00,480 Minuten die achtbeste Zeit in der 4-km-Mannschafts-Verfolgung.Damit stiess die Equipe mit Claudio Imhof, Olivier Beer, Frank Pasche und Cyrille Thiery gerade noch in die Hauptrunde der Top 8 vor.