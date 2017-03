Schweizer Beachsoccer-Nati an WM gegen den Gastgeber

Der Schweizer Top-Torschütze Dejan Stankovic im vergangenen August beim WM-Qualifikationsspiel gegen Spanien (8:4) © KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Losglück für das Schweizer Beachsoccer-Nationalteam: Die Equipe um Spielertrainer Angelo Schirinzi wird an der WM vom 27. April bis 7. Mai in Nassau auf Gastgeber Bahamas, Ecuador und Senegal treffen. Dies ergab die Auslosung in der Nacht auf Mittwoch in Nassau.