Enzo Corvi erzielte das Schweizer Siegtor gegen Österreich © KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Die Schweiz vermeidet an der WM in Dänemark einen WM-Fehlstart. Enzo Corvi schiesst die Schweiz zum 3:2-Startsieg gegen Österreich nach Verlängerung.Das Siegtor erzielte Corvi mit feiner Einzelleistung in der 64. Minute.