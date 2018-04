Schweizer Curler vorzeitig in WM-Achtelfinals

Die Schweizer Meister erlitten mit 6:7 gegen Italien (nach einer 6:3-Führung) ihre erste Niederlage. Hierauf jedoch bezwangen sie das bis dorthin ungeschlagene Team aus den USA 10:4.

Im letzten Gruppenspiel treffen Jäggi/Michel am Donnerstag auf Lettland, das Weiterkommen haben sie aber bereits sichergestellt. Der erste Gegner der Schweiz in den K.o.-Runden steht noch nicht fest. Bis anhin haben die Bernerin und der Interlakner in Nordschweden vollauf überzeugt.

Die Schweiz gewann sechs von bislang zehn WM-Turnieren in den jungen Olympia-Disziplin Mixed-Doppel. Auch Sven Michel war bereits Weltmeister, 2011 zusammen mit Alina Pätz.

(SDA)