Schweizer Debütanten geniessen Finalqualifikation

Gilles Senn, der Goalie des HC Davos, durfte auf Geheiss seines Trainers Arno Del Curto sein Nationalmannschafts-Debüt nur via Umwege kommentieren © KEYSTONE/SPENGLER CUP/MELANIE DUCHENE

Ein junges, unerfahrenes Team vertritt die Schweiz in Nitra am Vierländerturnier in der Slowakei. Aber die jungen, wilden Schweizer spielen heute Samstagabend gegen die Slowakei um den Turniersieg.Weniger als fünf Länderspiele haben die 21 Schweizer im Schnitt auf dem Buckel.