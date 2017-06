Schweizer Degenfechter werden EM-Achte

Max Heinzer musste sich mit dem Schweizer Männerdegen-Team an den EM mit Rang 8 begnügen © KEYSTONE/EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

Die Schweizer Degenfechter verpassen zum zweiten Mal in Folge an Europameisterschaften einen Medaillengewinn im Teamwettbewerb. Nach dem 4. Rang vom Vorjahr in Polen gab es diesmal den 8. Platz in Tiflis.