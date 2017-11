Schweizer Duell in den Playoff-Halbfinals der MLS

Dylan Remick (43.) und der Kolumbianer Mairo Manotas, der in der 78.Minute mit einem Flachschuss aus der Distanz zum 2:1 traf, drehten die Partie vor gut 20’000 Zuschauern in Portland zugunsten der Gäste aus Texas, die in der 39. Minute in Rückstand geraten waren.

Senderos spielte wie bereits in den ersten beiden Playoff-Spielen durch. Der Genfer Innenverteidiger und langjährige Schweizer Nationalspieler hat sich als Captain in der Innenverteidigung der Texaner bereits etabliert.

In den Halbfinals trifft Houston auf den Titelverteidiger Seattle Sounders mit dem Schweizer Torhüter Stefan Frei. Im Final der Eastern Conference kommt es zum Duell zwischen Toronto und Columbus.

(SDA)