Schweizer Equipe nicht im Finalumgang

Im Kampf um den Sieg setzten sich die Amerikaner im Stechen gegen Brasilien durch, derweil Deutschland den 3. Rang belegte. Dem Schweizer Team um Equipenchef Andy Kistler gelang es dagegen nicht, sich für die zweite Runde zu qualifizieren.

Die beste Schweizer Leistung zeigte Arthur Gustavo da Silva mit dem neunjährigen Belgier-Hengst Inonstop. Souverän meisterte das Paar sämtliche Hindernisse makellos, musste sich aber einen Fehler für Zeitüberschreitung notieren lassen.

Edwin Smits mit Rouge Pierreville patzte am Wassergraben, und auch die Zeit ergab bei ihm einen zusätzlichen Strafpunkt. Startreiter Steve Guerdat im Sattel von Cayetana begann souverän, doch am zehnten Hindernis, einem Steilsprung, ging die erste Stange zu Boden. In der Zweifach-Kombination folgten zwei weitere Abwürfe. Das Streichresultat von 13 Zählern lieferte zum Abschluss Pius Schwizer mit Chidame.

(SDA)