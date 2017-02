Schweizer Fed-Cup-Team in Bestbesetzung

Das Schweizer Fed-Cup-Team will auch gegen Frankreich wieder jubeln © KEYSTONE/URS FLUEELER

Das Schweizer Fed-Cup-Team tritt in Bestbesetzung zum Viertelfinal am 11./12. Februar in Genf gegen Frankreich an.Timea Bacsinszky (WTA 15), Viktorija Golubic (WTA 62), Belinda Bencic (WTA 80) und Martina Hingis (WTA Doppel 8) wurden von Teamcaptain Heinz Günthardt nominiert.