Schweizer Film trifft in New York den Nerv der Zeit

Regisseurin Petra Volpe und Schauspielerin Marie Leuenberger vor der New Yorker Premiere des Films "Die göttliche Ordnung". © Handout Schweizer Generalkonsulat

Vor ausverkauftem Haus hat am Freitag am Tribeca Film Festival in New York der Schweizer Spielfilm «Die göttliche Ordnung» erfolgreich die internationale Premiere gefeiert. Für den Film gab’s Szenenapplaus und eine lange Ovation.