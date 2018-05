Schweizer Team über Mitteldistanz mit kompletten Medaillensatz

Der vierfache Weltmeister Kyburz, der in diesem Jahr nach dem Abschluss seines Biologie-Studiums voll auf die Karte Sport setzt, verteidigte somit seine Titel erfolgreich. Bereits an den Europameisterschaften 2016 in Tschechien hatte er in diesen beiden Disziplinen gewonnen.

Den Medaillensatz für die Schweiz komplettierte Florian Howald, nachdem zuvor Simona Aebersold bei den Frauen Bronze gewonnen hatte. Der Berner Howald büsste als Zweiter 1:10 Minuten auf den Sieger Kyburz ein. Bronze gewann der Norweger Olav Lundanes.

Mit sechs Medaillen hat die Schweiz ihr Soll an diesen Titelkämpfen bereits erfüllt. In der Mixed-Staffel, den Staffeln sowie der Langdistanz dürften weitere hinzukommen.

Die siebenfache Junioren-Weltmeisterin Simona Aebersold fasst bei der Elite auf Anhieb Fuss. Die 20-Jährige aus dem Berner Seeland gewann im Rennen der Frauen nach einem dramatischen Wettkampf über die Mitteldistanz Bronze. Die vermeintliche Siegerin Julia Gross wurde nachträglich disqualifiziert.

Aebersold büsste auf die überraschende Siegerin Marika Teine 18 Sekunden sein. Die Finnin war die Profiteurin nach einem kapitalen Fehler der Favoritin und Titelverteidigerin Tove Alexandersson. Die Schwedin verspielte nach einer Suchaktion am zweitletzten Posten ihr Polster von rund zweieinhalb Minuten.

Die Zürcherin Julia Gross traf mit einer halben Minute Vorsprung im Ziel ein und wurde von ihren Kolleginnen gefeiert. Die Party war von kurzer Dauer. Die Datenauswertung im Ziel zeigte, dass Gross den Posten 10 nicht quittiert hatte und direkt auf die Nummer 11 zugesteuert war.

