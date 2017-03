Schweizer Frauen-Nati gewinnt den Cyprus Cup

Martina Voss-Tecklenburg und ihre Mannschaft feierten ihren ersten internationalen Turniersieg © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Die Schweizer Frauen-Nationalmannschaft kommt am Cyprus Cup in Larnaca zu einem Prestigeerfolg. die SFV-Auswahl feiert am Welt-Frauentag dank einem 1:0 im Final gegen Südkorea den Turniersieg.