Schweizer Frauen-Quartett überzeugt in der Staffel

Die Schweizer Teamleaderin Nathalie von Siebenthal lief einen Skating-Part (Archivaufnahme) © KEYSTONE/EPA/ANGELIKA WARMUTH

Laurien van der Graaff, Nadine Fähndrich, Nathalie von Siebenthal und Seraina Boner beenden an den Weltmeisterschaften in Lahti die Staffel über 4×5 km im feinen 7. Rang.Erstmals seit 10 Jahren war an den nordischen Titelkämpfen wieder eine Schweizer Frauen-Staffel gestartet.