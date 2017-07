Schweizer Frauen-Staffel mit Landesrekord

Die Schweizer 4x100-m-Staffel mit Schlussläuferin Salomé Kora stellte in Lausanne einen Schweizer Rekord auf © KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Schweizer Frauen-Staffel setzt an der Athletissima in Lausanne ein dickes Ausrufezeichen und verbessert den Landesrekord über 4×100 m deutlich.Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji und die Schlussläuferin Salomé Kora wurden in 42,53 Sekunden gestoppt.