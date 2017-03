Martina Voss-Tecklenburg kann am Schluss noch ein 2:2 gegen Belgien beklatschen © KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Der Schweizer Frauen-Nationalmannschaft startet mit einem Remis ins Länderspiel- und EM-Jahr. Das Team von Martina Voss-Tecklenburg trennt sich am Cyprus Cup im Startspiel in Nikosia von Belgien 2:2.Verteidigerin Selina Kuster rettete der SFV-Auswahl mit dem 2:2-Ausgleich in der 87.