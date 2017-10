Giessereien spüren den Aufschwung

Die Auftragsbücher in Schweizer Giessereien füllen sich. Besonders aus Deutschland, dem wichtigsten Exportland, kommen wieder mehr Bestellungen. (Archiv) © KEYSTONE/SIGI TISCHLER

Die Erträge in der Schweizer Gussindustrie haben sich in diesem Jahr deutlich erholt, wie der Giesserei-Verband der Schweiz (GVS) am Dienstag mitteilte. Neben dem schwächeren Franken habe die Branche vor allem von der wirtschaftlichen Erholung in Europa profitiert.