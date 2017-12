Schweizer gingen leer aus

Hielten ihr Tor rein: Nashvilles Verteidiger Roman Josi (li.) und Goalie Pekka Rinne wehren sich gegen Nashvilles Angreifer Mikko Koivu © KEYSTONE/FR51399 AP/ANDY CLAYTON-KING

Am Abend vor Silvester gelingen den Schweizer Spielern in der NHL für einmal keine Skorerpunkte. Nashville und Florida feiern aber Zu-null-Siege.Die Florida Panthers mit dem 20-jährigen Denis Malgin befinden sich in einem Hoch.