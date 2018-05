Schweizer Golfer vor Swiss Challenge in Form

Marco Iten darf dem Schweizer Turnier mit Zuversicht entgegenblicken © KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Die besten Schweizer Golfprofis erfreuen sich vor der am Donnerstag beginnenden Swiss Challenge in Hildisrieden LU einer guten Form. Der Zürcher Marco Iten erreichte in Dritec den 10. Platz.