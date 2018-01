Ein Punktgewinn wäre für die Schweiz möglich gewesen. Zwischenzeitlich lag das Team von Trainer Michael Suter mit drei Toren in Führung.

In der zweiten Halbzeit führten die favorisierten Gäste in der mit 2000 Zuschauer ausverkauften Kreuzbleiche-Halle in St.Gallen mit einen Zwischensprint (5:0 Tore) jedoch die Vorentscheidung herbei.

Damit kommt es am Samstag im Rückspiel in Bosnien-Herzegowina zum grossen Showdown im Kampf um die WM-Playoffs.

(SDA)