Schweizer hassen das Bügeln

Du arbeitest den ganzen Tag, kommst nach Hause und dann steht da dieser Berg Wäsche der gebügelt werden will. Deine Kommode hast du zwar gerade erst abgestaubt, doch heute ist schon wieder eine fette Staubschicht zu sehen. Hausarbeiten sind zwar ziemlich doof und manchmal auch zeitaufwändig, trotzdem müssen sie erledigt werden.

Comparis hat eine Umfrage gestartet und die Schweizer gefragt, welche Hausarbeit sie am meisten hassen. Das Bügeln führt die Hass-Skala an, die Hälfte der Schweizer mag diese Hausarbeit überhaupt nicht. Auf dem zweiten Platz folgt das Fenster putzen mit 46 Prozent. Abstauben und die Reinigung des Badezimmers folgen auf Rang drei (34 Prozent) und vier (32 Prozent).

Bei uns im Büro wurde die Hass-Skala heiss diskutiert. Die Meinungen gehen weit auseinander. FM1-Moderatorin Rosie Hörler findet bügeln überhaupt nicht schlimm: «Es ist eine entspannende Arbeit und die Kleider sind danach wieder schön geordnet im Kleiderschrank.» Auch Dario Cantieni bügelt gerne, mit dem Badezimmer hat er aber seine liebe Mühe: «Am meisten hasse ich es das Brüneli zu putzen.» Andere lassen das Bügeln einfach weg. «Ich bügle praktisch nie, wenn ich aber regelmässig müsste, würde ich es bestimmt hassen», sagt Beni Hofstetter. Auch Morgen-Joe vermeidet das Bügeln so gut wie irgendwie möglich: «Bei mir dauert das immer so lange, deshalb mach ich es auch nicht gerne. Ich stehe lieber in der Küche und koche.»

FM1-Programmleiter Sacha Gamper hat für alle Bügel-Hasser einen Tipp: «Ich schenk mir einen Cognac ein und stelle das Bügelbrett vor den Fernseher. So kann ich den Cognac geniessen, eine Serie schauen und das Bügeln ist überhaupt nicht mehr schlimm.»

Wie steht ihr zum Bügeln? Warum liebt ihr oder hasst ihr es? Was macht ihr, um es angenehmer zu gestalten?