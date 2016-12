Schweizer Hockey-«Wunderkind» Hischier arbeitet auch an Silvester

Nico Hischier (l) wird auch an Silvester Hockey spielen. Danach geht's ab mit Teamkollegen in ein Steakhouse. (Archivbild) © Keystone/AP The Canadian Press/CHRIS YOUNG

Der als Eishockey-«Wunderkind» gefeierte Walliser Nico Hischier wird Silvester mit Teamkollegen in einem kanadischen Steakhouse feiern. Denn er muss an dem Tag in Toronto Tore schiessen für die Schweiz im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren.