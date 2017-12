Erstes Ziel erreicht: U20-Nationalcoach Christian Wohlwend © KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Die Schweizer Junioren erreichen am Freitag die Viertelfinals der U20-WM in Buffalo ohne zu spielen. Die Weissrussen verloren ihr drittes Spiel in der Vorrunden-Gruppe B gegen Russland 2:5.